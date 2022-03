Bagno intasato alle Elementari, le insegnanti: «Al wc con i fazzolettini»

CASTELLEONE - Un bagno delle scuole elementari di via Cappi s’intasa. Il presunto responsabile è uno dei bimbi e in tutta risposta alcune docenti scrivono una lettera a mamme e papà precisando che, d’ora in poi, ai piccoli studenti della quarta non sarà consentito lasciare la carta igienica in bagno, dovranno portarsi dei fazzolettini dalla classe al wc. Firmato ‘le insegnanti’.

LEGGI QUI LA LETTERA.

La missiva ai limiti dell’assurdo lascia tutti sconcertati e suscita furiose proteste. La notizia raggiunge la dirigenza scolastica che, si scopre, non era stata informata e non condivide assolutamente il messaggio. La preside Luigia Vita fa immediatamente chiarezza: «Le docenti autrici di questa mail non mi hanno chiesto alcuna autorizzazione. Mi hanno specificato, solo poi, fosse prassi comunicare in questo modo. Non condivido il messaggio e ne prendo le distanze, totalmente, sia da madre che da dirigente scolastica. Misure come quelle prospettate violerebbero la legge e verrebbero meno alle necessità dei nostri studenti. Assicuro sin da subito, comunque, che quanto prospettato non avrà alcuna applicazione nella realtà dei fatti. Episodio da stigmatizzare».

Fortunatamente la situazione si è risolta prima che degenerasse. L’amministrazione comunale, che sta risolvendo la situazione dei servizi igienici, non si esprime sulla diatriba interna all’istituto comprensivo.

I PUNTI SALIENTI DELLA LETTERA.

Di seguito i punti salienti del comunicato non approvato dalla dirigente: «Si comunica che i servizi di pertinenza delle classi quarte saranno inagibili a tempo indeterminato, si parla di alcune settimane. Questa situazione rende necessaria l'adozione di misure che comportano un disagio per tutti. Durante le ore di lezione, si potrà accedere ai servizi solo in caso eccezionali, in quanto si dovranno utilizzare quelli del corridoio delle classi terze; all'intervallo e nel tempo mensa si utilizzeranno i bagni dell'altra ala: tutti i bambini verranno accompagnati dalle insegnanti per usufruirne. Le insegnanti comunicano inoltre che, una volta ripristinati i servizi di pertinenza, si applicheranno regole rigide per l'utilizzo, che resterà eccezionale durante le ore di lezione. Al bisogno verranno consegnati carta igienica e salviettine, che non saranno più lasciati a disposizione nei servizi stessi. È certamente spiacevole dover intervenire in modo cosi drastico e penalizzando tutti, ma è altrettanto spiacevole constatare che ci sono bambini irresponsabili e poco rispettosi del bene comune, che necessitano ancora della presenza costante dell'insegnante per assumere comportamenti adeguati».