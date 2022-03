Rifiuti abbandonati, il sindaco a casa dell'incivile incastrato da uno scontrino

SAN BASSANO - “Sei stato tu, queste sono le prove. Spiegami perché e vediamo cosa fare”. Al campanello, figurato ma non troppo, un sanbassanesse si è trovato il sindaco Giuseppe Papa. L’uomo, la cui identità resterà anonima in virtù della sua “redenzione”, aveva abbandonato 20 sacchi dell’immondizia nelle campagne del paese. Una piccola distrazione, che si potrebbe definire praticamene uno scontrino, l’ha incastrato. Pur essendosi macchiato di un atto di inciviltà, il residente ha saputo dare una giustificazione quantomeno comprensibile: ospite di amici e qui per motivi di lavoro, è stato mosso dalle continue lamentele dei vicini a disfarsi al più presto dei rifiuti domestici, non solo suoi. Ha scelto la via più semplice ma anche più sciocca, sbagliando. Messo davanti al suo errore, che ha subito ammesso, ha però deciso di fare del bene. Insieme alla fascia tricolore ha ripulito l’intera area recuperando non solo i suoi sacchi ma aiutando anche nello smaltimento regolare di altri in giacenza. Ha evitato una multa e aiutato la comunità.

Il recupero dei rifiuti abbandonati a San Bassano

“Si tratta di educazione civica, meglio un’opera didattica che una sanzione - commenta Papa, non nuovo a questo impegno in prima linea -. Bisogna punire i trasgressori, questo è chiaro, ma ogni caso deve essere valutato attentamente e ben distinto. Qui c’è stata ingenuità e leggerezza, non malafede e furbizia. Ha commesso un grave errore a cui ha riparato. Per me tutti i cittadini sono uguali, la loro salute e il loro benessere sono il primo interesse. Il resto viene poi”. La segnalazione ai carabinieri è stata comunque presentata. L’Arma comunque, visto l’ottimo risultato ottenuto senza contenziosi, probabilmente non andrà oltre la ramanzina.