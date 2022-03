Minorenni fuggitivi dalla comunità La Tuga 3, potrebbero trovarsi a Brescia

CAMISANO - I due ospiti minorenni che si sono allontanati nella tarda serata di lunedì dalla comunità La Tuga 3 di Camisano potrebbero trovarsi attualmente a Brescia. Il condizionale, al momento, è d’obbligo per via della grande quantità di informazioni che necessitano di verifiche e approfondimenti da parte delle forze dell’ordine impegnate a 360 gradi nelle ricerche. Secondo questa indiscrezione, proveniente da fonti attendibili che si trovano attivamente coinvolte nell’operazione di recupero, i volti dei due giovani sarebbero stati immortalati da una videocamera di sicurezza nella città della Leonessa. Starebbero bene e potrebbero essere partiti dalla stazione dei bus di Soncino prima che scattasse l’allerta e venisse (com’è tuttora) presidiata dall’Arma. Nell’attesa che questa pista venga confermata continuano comunque i controlli in tutta l’area del Cremasco.