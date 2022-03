Covid: in Lombardia tasso di positività al 12,9%, 198 casi a Cremona

CREMONA - Con 52.673 tamponi effettuati sono 6.783 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, 198 a Cremona, con un tasso di positività in lieve aumento al 12,9% (ieri era al 12,2%).

Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 44) e in aumento nei reparti (+13, 928).

Sono 14 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.189 morti in regione, nessuno i provincia.

I DATI NELLE PROVINCE.

Milano 2.226 casi, di cui 1.040 a Milano

Brescia 847,

Mantova 626,

Varese 544,

Bergamo 411,

Como 401,

Pavia 343,

Monza Brianza 309,

Lecco 246,

Cremona 198,

Lodi 127,

Sondrio 101.

I DATI IN ITALIA.

Sono 59.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.357. Le vittime sono invece 82, in calo rispetto alle 118 di ieri.

Sono 384.323 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 504.185. Il tasso di positività è al 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di ieri. Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.181, ovvero 158 in più rispetto a ieri.