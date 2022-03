Lite e pestaggio nel cuore della città, adesso indaga la polizia

CREMONA - Nel cuore di una città che suo malgrado scopre sacche di violenza, ecco la lite con pestaggio dell’altra sera in via Guarneri del Gesù. Lì, tra corso Campi e piazza Roma, si sono affrontati alcuni giovani, a quanto pare per futili motivi. Uno, pestato, ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato soccorso dagli operatori del 118. Su quanto accaduto sta indagando la polizia, che ha raccolto testimonianze sul posto sia fra i coinvolti che tra chi ha assistito alla scena.