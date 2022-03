Covid: in Lombardia 8.532 nuovi casi, in provincia sono 288

CREMONA - Con 69.574 tamponi effettuati è di 8.532 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, 288 in provincia di Cremona, con un tasso di positività in lieve calo al 12,2% (ieri era al 12,5%).

Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+2, 45) e in calo nei reparti (-41, 915).

Sono 13 i decessi, nessuno registrato in provincia, che portano il totale da inizio pandemia a 39.175.

I DATI NELLE PROVINCE.

Milano 2.790,

Bergamo 549,

Brescia 1.042,

Como 406,

Cremona 288,

Lecco 346,

Lodi 88,

Mantova 430,

Monza e Brianza 764,

Pavia 469,

Sondrio 125,

Varese 924.

AUMENTA L'INCIDENZA FRA I 10 e I 19 ANNI.

Aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale ed il tasso più alto ha riguardato la fascia d’età degli adolescenti fra i 10 e i 19 anni. Lo indica il report esteso settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che integra il monitoraggio sull'andamento dell’epidemia. I dati del flusso ISS nel periodo 14/3/2022 - 20/3/2022 evidenziano un aumento dell’incidenza, pari a 784 per 100.000. In aumento l’incidenza a 14 giorni in tutte le fasce d’età. Nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 2.165 per 100.000, mentre nella fascia di età 80+ anni il più basso, 801 casi per 100.000 abitanti.

I DATI IN ITALIA.

Sono 73.357 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.616. Le vittime sono invece 118, ieri erano state 146.

Sono 504.185 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 503.973. Il tasso di positività è al 14,5%, in leggero calo rispetto al 15% di ieri. Sono 452 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.023, ovvero 29 in più rispetto a ieri.