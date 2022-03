Due pene definitive da scontare, arrestato 33enne dai carabinieri

CREMONA - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato, in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, un cittadino straniero di 33 anni, senza fissa dimora e pluripregiudicato. L’uomo, destinatario dei provvedimenti detentivi, dovrà scontare due condanne definitive, una a 6 mesi di reclusione e 7 mesi di arresto come cumulo di pene concorrenti e una a 4 mesi di reclusione, per i reati di furto aggravato, possesso di arnesi da scasso e inosservanza di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Cremona commessi nel 2017 e 2018. I militari lo hanno notato a bordo di una bicicletta in piazza Risorgimento e lo hanno raggiunto e bloccato per un controllo. In quel frangente hanno accertato tramite le banche dati che l’uomo era ricercato per i due provvedimenti di condanna divenuti definiti nel 2021.