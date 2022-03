La politica cremonese piange la scomparsa di Caterina Ruggeri

CREMONA - Si è spenta nelle scorse ore Caterina Ruggeri, assessore comunale nella giunta Corada dal 2004 al 2009 ed ex consigliere comunale. Una figura energica e vitale, che ha attraversato diversi decenni della politica locale. Da tempo era malata e ricoverata in una casa di riposo. Era stata titolare della delega alle pari opportunità, e alla difesa dei diritti delle donne ha dedicato gran parte del suo impegno politico. Ma in quello stesso mandato è stata anche assessore alla Polizia Locale, alle Periferie, al Benessere in Città. Tra il 2009 e il 2014 ha tenuto alti i valori del centrosinistra come consigliere di minoranza, insieme ad altre due donne del Pd particolarmente combattive, Maura Ruggeri e Alessia Manfredini. Moglie del pittore Cornelio Bertazzoli, era uscita dalla scena politica da diversi anni. Il funerale sarà celebrato sabato 26 marzo alle ore 10 nella chiesa di San Sebastiano.