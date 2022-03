Operaio precipita dal tetto di un cascinale in ristrutturazione, è grave

SALVIROLA - Un operaio edile bresciano 61 enne è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio a causa della caduta da un tetto di un cascinale in ristrutturazione in via Libertà. È stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia. Dopo la caduta da un'altezza di circa 6 metri è rimasto cosciente. Ha picchiato la schiena contro il cordolo del marciapiede. Di conseguenza si temono conseguenze per la colonna vertebrale. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza, carabinieri e ATS.