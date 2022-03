Bertocchi, Cominetti e Pedrazzini alla guida di Pizzighettone Fiere dell’Adda

PIZZIGHETTONE - Il sindaco Luca Moggi ha annunciato i nomi del Consiglio di Amministrazione di Pizzighettone Fiere dell’Adda. Sono Gianpaolo Bertocchi, Serena Cominetti e Carlo Pedrazzini le tre persone che guideranno la partecipata per i prossimi 3 anni. «Prima di tutto – dichiara il sindaco Luca Moggi – vorrei ringraziare il presidente Stefano ed i consiglieri Giulio e Linda del CdA uscente, che hanno lavorato con grande impegno e dedizione e che hanno dovuto affrontare il tragico periodo in corrispondenza della pandemia. La scelta di questi tre nuovi profili sono certo che possa garantire la giusta continuità, con uno slancio verso il futuro di Pizzighettone e della promozione del suo territorio. Le scelte operate sono, in primis, espressione della valutazione dei rispettivi curriculum e delle esperienze umane e professionali maturate dagli stessi amministratori. Ringrazio anche le associazioni principali nell’ambito della promozione di eventi sul territorio che abbiamo voluto riunire allo stesso tavolo, nelle ultime settimane, e che indubbiamente ci hanno aiutato a maturare le riflessioni che hanno poi portato al rinnovo del CDA. Voglio dare il benvenuto al nuovo Consiglio ed augurare buon lavoro, da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale».

«Sono orgoglioso di dare il mio contributo per questo progetto: vivo in questa comunità da diversi anni e sono certo che questa possa essere l’opportunità per promuovere una realtà particolarmente suggestiva quale è Pizzighettone» sottolinea Gianpaolo Bertocchi. Classe 1971, è laureato in Economia e Commercio ed è direttore finanziario presso una società di comunicazione e pubbliche relazioni. Sempre rivestendo il ruolo di CFO, negli anni ha maturato diverse esperienze: si è occupato degli aspetti finanziari e di controllo di gestione in diverse aziende, dalla consulenza alle risorse umane.

«Sono certa - commenta Serena Cominetti - che la mia nomina vada al di là delle questioni di genere, ma sia basata sugli aspetti professionali. Ringrazio l’Amministrazione per l’occasione e tutto lo staff che traghetterà PFA dalla precedente all’attuale gestione. Quello della comunicazione è un ambito che richiederà grande impegno, soprattutto dopo i due anni di pandemia». Giornalista pubblicista, classe 1984, Cominetti è laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione all'Università IULM di Milano e ha conseguito all’Università di Parma un master in Web Communication e Social Media per giornalisti e comunicatori. Svolge in proprio attività di giornalista, copywriter, addetto stampa e Social Media Manager per aziende, pubbliche amministrazioni ed enti.

«Ringrazio l’Amministrazione comunale per la fiducia riposta nel nostro gruppo e per aver saputo individuare tre persone complementari dal punto di vista delle competenze» dichiara Carlo Pedrazzini, con esperienze da amministratore locale e presidente del Consorzio Navigare l’Adda, persona quindi nota per il suo impegno per la promozione del territorio. Agente di commercio, classe 1961, Pedrazzini ha conseguito il diploma di perito industriale e vanta esperienze da Sindaco dal 1995 al 2004, cui sono seguiti 10 anni da responsabile amministrativo e Vicesindaco. Dal 2003, inoltre, è Presidente del Consorzio Navigare l’Adda di cui ha sviluppato itinerari e proposte legate sia allo sviluppo dei territori sia alla valorizzazione delle tipicità.

Il primo evento è già all’orizzonte del nuovo direttivo che si è già messo al lavoro per la “Tre Giorni in Piazza” in programma a Pizzighettone dal 21 al 22 maggio.