Raccolta RAEE: sabato 26 marzo appuntamento per zona Castello – Cadore – Giordano – Centro

CREMONA - Sabato 26 marzo - dalle 8 alle 13,30 - in via Argine Panizza (nei pressi del parco mons. Maurizio Galli), terzo appuntamento dell’iniziativa dedicata alla raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nei diversi quartieri cittadini. Visti i positivi riscontri della sperimentazione avvenuta nel 2021, quest’anno l’installazione di postazioni mobili per la raccolta degli elettrodomestici con l’ECOCAR, promossa dall’Amministrazione Comunale e da Linea Gestioni, viene attuata a cadenza mensile nei vari quartieri della città.

Il progetto risponde alle esigenze più volte espresse dai Comitati di Quartiere di usufruire di un punto di raccolta più vicino rispetto alla piattaforma di San Rocco e si colloca nell’ambito delle attività messe in atto dal Comune e Linea Gestioni finalizzate a migliorare la raccolta differenziata e a facilitare il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Alle postazioni di raccolta possono recarsi tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza, in base alle proprie esigenze logistiche e disponibilità.

I rifiuti che possono essere conferiti nella postazione mobile dei RAEE sono apparecchiature elettriche ed elettroniche:

computer

stampanti

televisori

telefoni

ferri da stiro

asciugacapelli

rasoi elettrici

lampade e lampadine a risparmio energetico

neon

aspirapolvere

forni a microonde, ecc.

Per il ritiro gratuito di grandi elettrodomestici (ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, televisori, condizionatori, forni, scaldabagni) si può telefonare al numero verde 800173803, fornendo un elenco dettagliato del materiale da ritirare, oppure utilizzare l’app rifiutiAMO, lasciando il recapito telefonico. E’ possibile inoltre richiedere il ritiro gratuito degli ingombranti anche attraverso il sito di Linea Gestioni (https://www.linea-gestioni.it/ritiro-ingombranti/). In tutti i casi l’utente verrà richiamato per fissare il giorno e l’ora del ritiro degli ingombranti.

Nel mese di aprile la postazione mobile per la raccolta dei RAEE stazionerà sabato 23, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, sempre dalle 8 alle 13,30.