Ucraina, portale dell’accoglienza, si muove la Prefettura

CREMONA - Un portale online unico dell’accoglienza dedicato ai profughi ucraini, anche per coordinare tutte le offerte di alloggio sul territorio. Lo sta mettendo a punto la Prefettura di Cremona insieme ai sindaci. Sul sito sarà possibile compilare online una scheda di segnalazione di disponibilità in modo che poi sia più semplice incrociare i bisogni con le risorse a disposizione. Il portale, inoltre, dovrebbe fornire tutte le informazioni e le coordinate necessarie per tutti gli adempimenti sia per chi ospita le famiglie in fuga dalla guerra sia per i profughi stessi.

Il prefetto di Cremona Corrado Conforto Galli



Infine è previsto, sempre coordinato dalla Prefettura, un tavolo tecnico con l’Ufficio scolastico territoriale per organizzare l’accoglienza nelle scuole dei bambini e ragazzi ucraini. Di questo si è parlato ieri pomeriggio negli uffici retti dal prefetto Corrado Conforto Galli durante l’incontro con i sindaci dei centri con più di 5 mila abitanti. La carne al fuoco è tanta, ma in questo momento molte iniziative sono in stallo. Si attendono, infatti, le indicazioni del Governo: i dettagli e le modalità della gestione arriveranno solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge approvato dal Cdm: solo con la definizione della cornice normativa generale arriveranno le ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile. Intanto è salito a 460 il numero di profughi arrivati in provincia di Cremona dall’Ucraina.