Minorenne alla guida di una berlina causa incidente e tenta la fuga: preso

CREMONA - La notte, attraverso un falso account, rubando l’identità di una persona residente in Toscana, ha noleggiato da un car sharing di Milano una Bmw serie 1, inviando falsi documenti. Di giorno, sulla berlina lanciata a folle velocità, a causa di una manovra azzardata ha centrato un’auto in sosta e causato un tamponamento a catena. Il guidatore? Un minorenne che ha poi tentato la fuga, lasciando la portiere aperta e il motore acceso sotto gli occhi di un poliziotto in pensione che ha avvisato i colleghi della Squadra Mobile. L’adolescente è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Brescia per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità. Nei suoi confronti e nei confronti di mamma e papà, sarà comminata una sanzione per guida senza patente: si rischia fino a 9.032 euro.

Tipo violento e minaccioso, il ragazzino, ben noto alla polizia per i suoi precedenti. Il fatto risale a venerdì scorso, 18 marzo. In via Argine Panizza, alla periferia di Cremona , l’ex ispettore ha visto la Bmw sfrecciare come un proiettile, causare l’incidente e scappare. Ha avvisato la Questura. Sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile che hanno dato la caccia al ragazzino. Non era andato lontano. Dopo aver abbandonato la Bmw in una via vicina, aveva fatto due passi, si era seduto su una panchina in un parco lì vicino. L’adolescente ha dato un po’ del filo da torcere ai poliziotti: non voleva essere identificato, li ha minacciati. E’ stato accompagnato in Questura. Gli investigatori hanno subito avvisato i proprietari delle auto danneggiate, hanno contattato il car sharing. E scoperto l’inganno. La società di noleggio ha querelato il minore. L’indagine non è finita. I poliziotti del dirigente Marco Masia stanno verificando se, durante la notte, il minore abbia commesso altri reati sull’auto di grossa cilindrata noleggiata illegalmente.