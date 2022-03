"Avete la gomma a terra". E intanto i complici svaligiano la casa

VIADANA - Dopo quelli compiuti all’inizio di febbraio, ennesimo furto in casa messo a segno con il trucco dei documenti trafugati dall’auto in sosta nel parcheggio di un centro commerciale, per scoprire l’indirizzo delle vittime che nel frattempo sono impegnate a fare la spesa. Ma questa volta l’odiosa tecnica usata è contraddistinta dalla presenza di due gruppi di malviventi che operano in simultanea, purtroppo ancora più infallibile. A raccontare la vicenda sui social è una coppia di Viadana che domenica è andata a fare la spesa al Parco commerciale di via Grazzi Soncini. «Io e mio marito siamo stati adescati da due uomini, una sui cinquant’anni e l’altro sulla settantina, quest'ultimo di corporatura robusta e zoppicante, che avevano una station wagon grigia», ha spiegato la moglie. «Ci hanno fatto notare che la nostra auto aveva la gomma davanti bucata (che non lo era prima che la coppia andasse a fare la spesa, nda) e hanno preso tempo per non farci ritornare a casa immediatamente».

CASA SVALIGIATA

Mentre i coniugi erano trattenuti, la loro abitazione veniva svaligiata, come hanno poi avuto modo di vedere una volta rientrati, accorgendosi anche che i documenti della macchina erano spariti. «Fate attenzione a questi individui e avvertite immediatamente le forze dell'ordine nel caso qualcuno si trovi nella nostra medesima situazione», ha lanciato l'appello la signora. La banda, quindi, agisce in due gruppi: uno apre la macchina in sosta e trafuga i documenti, su cui c’è l’indirizzo del proprietario, poi comunica i dati per telefono all’altro gruppo che si affretta a raggiungere l'abitazione per depredarla. Nel frattempo, nel parcheggio viene bucata la gomma dell’auto in modo da impedire alle vittime di tornare subito a casa e, se serve, i delinquenti cercano anche di trattenere i malcapitati, in modo da concedere più tempo al resto della banda per la razzia. Difficile difendersi, dato che la normativa impone di tenere il libretto di circolazione, con i dati del proprietario, sulla macchina.