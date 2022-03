Covid: in Lombardia ricoveri in calo, a Cremona 274 contagi

CREMONA - Con 50.269 tamponi, sono 6.371 i nuovi positivi in Lombardia, 274 in provincia di Cremona, con il tasso di positività in crescita al 12.6% (ieri 12%). Calano i ricoverati nelle terapie intensive (-1, 57), così come negli altri reparti (-6, 874). I decessi sono 17 per un totale di 39.060 dall’inizio della pandemia.

NUOVI CASI PER PROVINCIA.

Milano 1.198,

Brescia 730,

Varese 726,

Monza e Brianza 615,

Como 428,

Bergamo 374,

Pavia 292,

Mantova 270,

Cremona 274 ,

, Lecco 247,

Sondrio 154,

Lodi 102.

AUMENTO DEI CASI IN ITALIA.

L’aumento dei casi Covid in Italia non è un «semplice 'rimbalzo', anche se al momento non possiamo etichettare la risalita come avvio della quinta ondata».

Troppe le differente regionali: minore circolazione virale per i 18,8 milioni di persone di Lombardia, Piemonte e E-R, e alta incidenza al centro-sud in particolare in Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana. Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Dal 13 al 19 marzo +30,2% dei casi e aumento degli attualmente positivi, da poco più di 971mila del 10 marzo a 1.147.519 di ieri e iniziali segnali di impatto sui ricoveri.

LA NUOVA VARIANTE.

A proposito infine della nuova variante, il presidente della Fondazione Gimbe rileva che l’indagine flash dell’Istituto superiore di sanità rileva, al 7 marzo, una prevalenza di Omicron 2 al 44%. «Tuttavia - dice Cartabellotta - i dati sono di difficile interpretazione perché nelle Regioni del Nord-ovest, dove il virus circola meno, la prevalenza di Omicron 2 è più elevata (68%), mentre risulta più bassa (32%) al Sud dove si rileva una maggior circolazione virale»