Covid: in Lombardia tasso di positività in calo al 12%

CREMONA - Con 67.165 tamponi, sono 8.052 i nuovi positivi in Lombardia - ancora 261 a Cremona - con il tasso di positività in calo al 12% (ieri 12,5%).

Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono quelli negli altri reparti (+22, 880).

I decessi sono 17 - 2 a Cremona - per un totale di 39.043 dall’inizio della pandemia.

I DATI NELLE PROVINCE.

Milano 2.843,

Bergamo 472,

Brescia 890,

Como 589,

Cremona 261,

Lecco 279,

Lodi 132,

Mantova 291,

Monza e Brianza 633,

Pavia 403,

Sondrio 115,

Varese 794.

I DATI IN ITALIA.

Sono 478.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 490.883. Il tasso di positività è al 15,48%%, stabile rispetto al 15,5% di ieri. Sono invece 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 56. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.319, ovvero 84 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.147.519 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 27.298 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.800.179 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.692. I dimessi e i guariti sono 12.494.968, con un incremento di 48.385 rispetto a ieri.