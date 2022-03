Incendio nella notte nell'ufficio della sala mungitura di cascina Ronchi

ROMANENGO - Incendio stanotte nell'ufficio della sala mungitura di cascina Ronchi. A dare l'allarme sono stati i proprietari. Secondo quando riportato dai vigili del fuoco, le fiamme si sono sviluppate all'interno della piccola stanza adibita a centro controllo dei macchinari e in cui si trovavano computer e altre attrezzature. Il materiale elettronico è andato bruciato, ma per fortuna il rogo non si è diffuso al resto dei locali, alla stalla e alla sala mungitura: è stato infatti possibile effettuare la mungitura del mattino, seppur con un po' di ritardo. I vigili del fuoco del distaccamento di Crema sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dalle 2,30 alle 4,30.