Addio al dottor Cancarini, un vuoto alla casa di cura S. Camillo

CREMONA - Lutto presso la casa di Cura S. Camillo di via Mantova. Morto il dottor Gianni Cancarini, classe 1962, dal 2005 responsabile del reparto di Urologia. Molti i cremonesi che in questi anni lo hanno conosciuto ed apprezzato per la sua professionalità. Padre Bebber, amministratore delegato della clinica, lo ricorda così: «Un grande medico e un grande uomo, ha dedicato tutta la sua vita ai malati che ha sempre seguito con tutto il suo cuore. Un grande dolore per tutta la comunità camilliana». I funerali del dottor Cancarini saranno celebrati lunedì alle 14,30 a S. Camillo.