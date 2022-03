Gatti e cani: evento musicale per dare voce a chi non ce l'ha

SABBIONETA - Il Comune di Sabbioneta in collaborazione con "La Cuccia e il Nido odv" di Calvatone ha organizzato per domenica 20 alle 15.30 un evento musicale unico - intitolato “Una voce per chi non ha voce” - per sensibilizzare le persone al rispetto degli animali, ridurre il fenomeno del randagismo di cani e gatti ancora troppo presente sul territorio, non favorire il commercio illegale di cuccioli ed educare alla solidarietà verso i più deboli.

La data scelta è prossima alla ricorrenza del National Puppy Day, la giornata nazionale dei cuccioli che si festeggia negli Stato Uniti d’America ogni 23 marzo. Una giornata nella quale si vuole celebrare l'amore che i cuccioli ci offrono, sottolineando l'aspetto educativo e di responsabilità che si deve assumere quando si decide di accogliere un cucciolo in famiglia, ricordare e combattere contro le ancora numerose "fabbriche" di cuccioli per soddisfare interessi esclusivamente economici.

Inoltre rappresenta l'inizio della primavera sperando che sia di buon auspicio per la fine della guerra in Ucraina e la fine della pandemia Covid, eventi che stanno devastando il mondo intero.

GLI ARTISTI SUL PALCO.

Gli artisti, molto sensibili alle problematiche degli animali e a chi li assiste, si esibiranno nel magnifico Teatro all'Antica voluto dal duca Vespasiano Gonzaga e terminato nel 1590. I cantanti lirici che realizzeranno l'evento sono tutti artisti della Fondazione "Teatro alla Scala", di alto livello artistico e comprovata esperienza solistica: Lucia Bini, Nadia Engheben, Antonio Murgo e Paolo Sala. Gli organizzatori sottolineano come gli artisti si esibiscano a titolo puramente gratuito, mostrando una enorme sensibilità al fine benefico dell'evento.

L'evento di domenica sarà a sostegno delle attività del canile e gattile "La cuccia e il nido" di Calvatone che da sempre dimostra disponibilità ad accogliere animali bisognosi, a curarli e a trovare per loro famiglie affidabili e amorevoli. "La Grandezza di una Nazione ed il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui trattano i propri animali”, diceva il Mahatma Gandhi.

Il programma che verrà eseguito comprenderà celebri arie d'opera ed altro repertorio cameristico spaziando da autori quali Verdi, Rossini, Puccini, Saint Saens e Bizet.

L'esecuzione sarà accompagnata da una proiezione di slide unica ed originale che illustrerà il programma e sostituirà il libretto di sala per le informazioni sui brani. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni contattare il numero 338/6573658.

La cuccia e il nido offre ospitalità a cani e gatti che loro animali oppure perché questi ultimi sono rimasti vaganti, senza nessuno che se ne occupa. È un gesto di generosità per aiutare, anche in questo modo, chi sta soffrendo e necessita di aiuto. “Vi aspettiamo numerosi e ringraziamo sin d'ora chi vorrà aderire a questa iniziativa”, concludono gli organizzatori.