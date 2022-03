Furto di capi firmati da I Fans, telecamere oscurate

CREMA - Capi firmati, soprattutto di Armani, scarpe e accessori per un valore di diverse centinaia di euro. È il bottino del furto avvenuto stanotte ai danni del negozio di abbigliamento I Fans di via Mazzini.

I ladri, ma non è escluso che ad agire sia stata una persona sola, hanno prima oscurato le telecamere che sorvegliano la piccola galleria su cui si affaccia in negozio, poi hanno scassinato la serratura di una vetrinetta, che non era protetta da un impianto d'allarme, e l'hanno svuotata. Non hanno preso di mira le altre teche esterne e non si sono azzardati a provare ad entrare nel negozio principale che invece è protetto da un moderno sistema anti-intrusione.

Del furto si sono accorti stamattina i titolari al momento di aprire il negozio. Indagini da parte del commissariato. Purtroppo, pare non ci siano elementi utili dalle immagini registrate per la videosorveglianza proprio per il fatto che le telecamere erano state preventivamente oscurate.