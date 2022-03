Piazza Roma, i taxi traslocano dalla parte opposta: sempre meno posti per i residenti

CREMONA - La Commissione taxi aveva chiesto al Comune lo spostamento dell'area parcheggio delle auto dall'altra parte di piazza Roma. E questa mattina è avvenuto il rifacimento della segnaletica che sancisce così lo spostamento dei taxi.

Di fatto questo tanto sospirato cambiamento dell'area sosta dei taxi sottrae parcheggi ai residenti - cha hanno il permesso a pagamento - che di certo non ne avevano abbastanza, provocando malumore tra chi già prima impazziva per trovare un posto all'auto nella zona di residenza.

Gli stalli per i portatori di handicap sono in piazza Roma, noto come lato galleria delle banche.