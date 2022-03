Ucraina, raccolti 150 scatoloni di prima necessità

PIZZIGHETTONE - La città murata ha dato nuovamente prova di grande generosità. La raccolta di generi di prima necessità destinati all’Ucraina, portata avanti presso chiese e oratori del paese, si è conclusa con la consegna alle associazioni promotrici Acli e Pellegrini con gioia: da Pizzighettone partiranno 150 scatoloni di cui 24 di articoli e cibo per bambini, 72 di articoli per l'igiene personale e 54 di alimenti.

Questi materiali vanno a sommarsi al carico di medicamenti e farmaci

ALIMENTI E PRODOTTI DONATI.

Tanto per dare un’idea, sono stati donati 101 kg di pasta, 100 scatolette di carne, 230 scatolette di tonno, più di 400 di legumi, oltre 800 pannolini per adulti e 200 per bambini, 100 bottiglie di bagnoschiuma e tanto altro. Questi materiali vanno a sommarsi al carico di medicamenti e farmaci raccolti nello scorso weekend su iniziativa di “Insieme si cambia Pizzighettone”.