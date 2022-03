Domande di Reddito di Cittadinanza contraffatte, 8 arresti

CREMONA - Otto arresti indagati di partecipazione ad un'associazione per delinquere dedita al conseguimento di pubbliche erogazioni. Questo l'operato della Guardia di Finanza di Cremona e Novara, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano. I truffatori, in poco più di un anno, hanno arrecato un danno di oltre 21,5 milioni di euro all’erario presentando oltre 10.000 domande di Reddito di Cittadinanza senza requisiti indicati dalla legge.

I compiti e le funzioni all'interno dell’organizzazione criminale appaiono precisi e delineati. L'organizzazione prevedeva che i promotori, dei cittadini di origine rumena, procurassero i documenti e i nominativi di loro connazionali avvalendosi anche di complici operanti all'estero. Tali documenti venivano poi consegnati, tramite persone di fiducia, ai titolari e dipendenti di CAF e Patronati compiacenti i quali predisponevano e compilavano la falsa documentazione di supporto alla domanda (DSU e codice fiscale).

Successivamente, attraverso certificati di attribuzione del codice fiscale e documenti d’identità contraffatti, il sodalizio riusciva ad appropriarsi dei sussidi. Le ulteriori indagini, condotte analizzando i profili social degli arrestati incrociati con i dati contenuti nei pc e nei cellulari sequestrati, hanno consentito di individuare altre otto persone che hanno partecipato all’attività criminale, con il compito di cercare nuovi canali per commettere le frodi.

Contestualmente agli arresti, tra i quali figura anche una ex dipendente di un centro di assistenza fiscale, sono state effettuate anche delle perquisizioni nei confronti di persone sospettate di aver prodotto i falsi documenti di identità. Le indagini sono state condotte in collaborazione delle forze di polizia rumene, che hanno rintracciato ed arrestato alcuni membri del sodalizi.