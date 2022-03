Fa la spesa con un bancomat rubato, denunciato un 18enne

VESCOVATO - Si è accorto che sul proprio conto corrente risultavano dei pagamenti effettuati con il bancomat, che l'uomo però non aveva mai eseguito perché non era mai stato nei luoghi in cui le transazioni erano avvenute. Si è così rivolto ai carabinieri, mettendo l'accento in particolare su un pagamento effettuato presso un supermercato di Pizzighettone dove era stata acquistata merce varia per oltre 32 euro. A quel punto i militari hanno iniziato gli accertamenti del caso per verificare chi avesse effettuato la spesa in quell’esercizio commerciale, acquisendo le immagini dell’impianto di videosorveglianza interno ed esterno del supermercato. Dal pagamento i militari sono risaliti all’ora e alla cassa in cui era stato utilizzato il bancomat in questione e, di conseguenza, hanno estrapolato le immagini riferite a quell’orario.

Gli investigatori hanno potuto vedere in maniera nitida il volto di chi aveva effettuato i pagamenti in quella cassa e quindi di mostrarli alla vittima. E’ risultato che la persona che aveva effettuato quell’acquisto e pagato con la sua carta di debito era un uomo, per alcuni giorni collega di lavoro presso l’azienda in cui la vittima lavorava e dove era solito lasciare il suo portafoglio in un armadietto all’interno dello spogliatoio della ditta. Evidentemente qualcuno, che non è stato identificato, si era appropriato della carta. E’ stata invece identificata la persona che l’aveva utilizzata per fare la spesa e per questo motivo un 18enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.