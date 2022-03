Il prezzo della droga motivo scatenante della lite del 13 febbraio

PESCAROLO - I carabinieri di Vescovato e di Soresina hanno ricostruito la vicenda che, la serata del 13 febbraio scorso, aveva creato non poca preoccupazione in paese. Quella sera due persone di origine indiana erano venuti alle mani con un pakistano per motivi che all’inizio non erano chiari e che ora sono stati delineati in maniera più precisa. Alla fine delle indagini, il pakistano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

LA RICOSTRUZIONE

Quella sera i due indiani erano andati a Pescarolo per acquistare dello stupefacente, nello specifico eroina, dal pusher pakistano e avevano chiesto di poterne acquistare cinque grammi. Il pakistano aveva indicato loro un certo prezzo per l’acquisto, ma al momento dell’incontro è stata pretesa una somma superiore a quella pattuita ed è nato il litigio. Dal diverbio i tre sono ben presto passati alle mani e hanno cominciato a spintonarsi, fino ad arrivare in via Boldori dove la zuffa è proseguita nel cortile di un locale pubblico. Avendo la peggio, il pakistano si era poi rifugiato all'interno del bar. Sono stati proprio gli acquirenti a riferire ai militari che al loro arrivo il pakistano si era liberato di un involucro poi ritrovato e risultato contenente eroina. Per questo motivo al termine degli accertamenti svolti dai militari delle due Stazioni, il pakistano è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Cremona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

