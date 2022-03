Unità cinofile ed elicottero per le ricerche del 60enne cremonese

STAGNO LOMBARDO - Proseguono le ricerche del 60enne cremonese scomparso da casa lo scorso 8 marzo. Dopo il ritrovamento dell'auto, avvenuto ieri pomeriggio in località Sales, oggi sono entrate in azione anche le unità cinofile e un elicottero dei vigili del fuoco. Nel frattempo proseguono le ricerche dei sommozzatori via acqua e dei volontari di protezione civile via terra. Sul posto anche la polizia locale.