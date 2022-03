Villanova: scatta l'allarme, l'assalto allo sportello bancomat va in fumo

VILLANOVA SULL'ARDA - Prima hanno oscurato la telecamera di sorveglianza utilizzando una vernice spray, poi si sono avvicinati allo sportello bancomat quasi certamente con l’intento di farlo saltare in aria. Ma i malviventi entrati in azione nella Bassa Piacentina non avevano fatto i conti con l’efficiente sistema di allarme, che attorno all’una della notte fra domenica e ieri ha richiamato in via Aldo Moro una pattuglia dell’istituto di vigilanza privato Sicuritalia Ivri. E così l’assalto alla filiale della Crédit Agricole, in pieno centro, è andato in fumo. I sistemi di comunicazione tra l’impianto anti-intrusione e la centrale operativa piacentina delle guardie giurate, dunque, hanno funzionato alla perfezione. Cruciale anche l’intervento tempestivo degli operatori: l’auto dell’Ivri ha impiegato solo quattro minuti per arrivare a Villanova. E proprio il sopraggiungere del veicolo, probabilmente, ha spinto i ladri a fuggire.

Nella notte sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola, che hanno perlustrato le vie limitrofe alla ricerca dei malviventi o di eventuali tracce almeno sulla via di fuga. A dare ulteriori informazioni ai militari saranno proprio le registrazioni del sistema di sorveglianza: negli istanti precedenti all’uso della vernice potrebbero avere immortalato gli autori del tentativo di furto. Nel frattempo, ieri, la telecamera della banca è già stata ripristinata. La filiale di via Moro era finita nel mirino dei ladri già nel maggio 2020, sempre durante la notte. In quel caso il colpo però era andato a segno: una banda aveva fatto esplodere il bancomat azionando la detonazione con un innesco a distanza. Nel bottino erano finite diverse migliaia di euro ed era stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area e per verificare che non fossero rimaste tracce di esplosivo potenzialmente pericolose.