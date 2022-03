L’oratorio raddoppia: arriva la nuova sala polivalente

SAN GIOVANNI IN CROCE - Un nuovo salone che raddoppierà gli spazi dell’oratorio parrocchiale di San Giovanni in Croce. Sono iniziati da pochi giorni i lavori per la realizzazione della nuova sala polivalente, che sorgerà sul retro dell’oratorio. La zona individuata per la realizzazione è quella dove vi era il tendone che veniva utilizzato nei mesi estivi, a fianco del campetto da calcio in erba.

La spesa di massima al momento preventiva sfiora il mezzo milione di euro, e per la precisione si ferma a 462 mila e 227,21 euro. I lavori edili, rappresentano la voce maggiore e sono 315 mila e 587,21 euro, quelli idraulici 43 mila e 340 euro, quelli elettrici 48 mila e 400 euro, mentre le spese tecniche sono 54 mila e 900 euro. Il tutto è stato reso possibile grazie ad alcuni contributi a fondo perduto: 180 mila e 800 euro arrivati dall’8xmille della Cei e altri 91 mila e 524,07 euro da parte del Gal Terre del Po. La cifra mancante è di 189 mila e 903,14 euro.

L’oratorio è composto da alcune stanze al piano terra e quattro salette al primo piano. L’attuale spazio ricreativo è di 132 metri quadrati, con un’ulteriore sala polivalente da 58 metri utilizzata per la pesca a settembre e per altri attività. Il nuovo salone ha invece una superficie di 270 metri quadrati, è largo circa 11 metri e lungo 25. Su due dei quattro lati vi sono grandi vetrate che si affacciano sui campi da gioco, con due passaggi coperti che lo uniscono alla cucina e all’attuale salone.

«Inizialmente – ha spiegato il parroco don Diego Pallavicini sui manifesti appesi all’albo parrocchiale – si pensava di allargare la struttura attuale, abbattendo le pareti ad est. Ragionando con i tecnici ed i collaboratori che più conoscono la vita dell’oratorio, si è concluso che sarebbe stato più opportuno realizzare una struttura totalmente indipendente, da utilizzare solo quando necessario, per contenere i costi di gestione e di funzionamento».