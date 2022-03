Il Basket Team dalla Coppa alle rate per pagare le spese

CREMA - Le società sportive col fiatone, in ritardo cronico con i pagamenti delle tariffe degli impianti che utilizzano. In questo, la pandemia c’entra soltanto in minima parte e la rateizzazione del pregresso è diventata ormai una prassi consolidata. Il consigliere comunale Simone Beretta ha chiesto i dati agli uffici e ha scoperto che l’importo maggiore dovuto al Comune è quello del Basket Team Crema, che proprio questa mattina verrà premiato dall’amministrazione comunale per la vittoria della quinta Coppa Italia di serie A2 femminile. L’arretrato che era stato accumulato era di 21.619 euro. Beretta chiede spiegazioni e a rispondergli indirettamente è il presidente della società sportiva Paolo Manclossi, che afferma che tutto perfettamente in regola.

Paolo Manclossi



«Ho fatto richiesta di visionare i debiti delle società – dichiara Beretta – che utilizzano gli impianti pubblici. Dalle carte si evince che al Basket Team Crema era stato permesso di accumulare più di ventunomila euro. Chi ha consentito a quel sodalizio di conseguire quel debito? Non ce l’ho con la società, ma se uno ha un problema, e può capitare, ne parla col Comune e cerca una soluzione. Non aspetta di avere un arretrato così rilevante». Il fatto che il Basket Team stia rateizzando questo debito non è sufficiente a tranquillizzare Beretta. «È positivo che si siano concordate delle rate, ma se ciò accade significa che prima non pagavano. Io penso alle piccole società che faticano a stare in piedi e che pagano quanto dovuto. Chi ha l’ambizione di accedere a certi livelli deve avere anche le risorse per pagare gli impianti». La risposta di Manclossi è precisa e circostanziata.

«Premetto che in trent’anni di attività il Basket Team non ha mai avuto un’insolvenza e aggiungo che quasi tutte le società hanno in corso delle rateizzazioni. Detto questo, dopo aver saldato delle precedenti pendenze, abbiamo ricevuto in un solo colpo una fattura di importo rilevante. Prima, il Comune le mandava mensilmente. Adesso, invece, con la fatturazione elettronica l’importo da pagare arriva a fine anno e capita di ricevere anche importi da 10 mila euro. Per questo abbiamo chiesto di rateizzare». La prima rata è stata saldata a luglio dello scorso anno, l’ultima sarà a giugno 2023. Il Basket Team si sta dunque mettendo in regola. Detto che altre società (qualcuna oggi non esiste più) in passato hanno lasciato debiti, rimane una perplessità. Nella delibera delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi si legge testualmente: «Le tariffe saranno pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il mancato pagamento alla scadenza comporterà la revoca della concessione d’uso». Il Comune ha mai applicato questa regola che l’ente stesso ha stabilito e che anche la commissione sport ha approvato?».