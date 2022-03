Covid, contagi in risalita: 196 nuovi casi

CREMONA - Contagi in leggera risalita anche oggi, nella provincia di Cremona sono 196 (+2 rispetto a ieri), 5.861 in tutta la Lombardia, a fronte di 60.094 tamponi. In risalita anche i ricoveri nella regione: +7 nei reparti ordinari e +1 in terapia intensiva. Le vittime della giornata odierna sono 19, facendo salire il totale complessivo da inizio pandemia a 38.889.

I dati di oggi:

I tamponi effettuati: 60.094, totale complessivo: 33.659.816

I nuovi casi positivi: 5.861

In terapia intensiva: 73 (+1)

I ricoverati non in terapia intensiva: 783 (+7)

I decessi, totale complessivo: 38.889 (+19)

I nuovi casi per provincia: