Addio a Enrico Pallavicini, il super parà

CREMONA - Lutto nel mondo del paracadutismo: nelle scorse ore, presso la casa di cura di San Camillo, si è spento Enrico Pallavicini, da molti conosciuto come il «Palla». Con lui se ne va un pezzo importante del paracadutismo cremonese.

Pallavicini, il cui battesimo dell’aria risale al 1971, alla Vannucci di Livorno nelle fila della Folgore, aveva alle spalle qualcosa come 1.069 lanci. L’ultimo risale al 29 agosto scorso, nei cieli del Migliaro. Nel 1979, con pochi amici «temerari», saltando dal mitico vecchio Cesna 182 aveva dato inizio all’attività di lancio del gruppo che aveva fatto base all’aeroporto del Migliaro. Un debutto seguito da un progressivo sviluppo delle attività legate ai lanci, fino a far diventare la struttura di via Bergamo un punto di riferimento a livello interregionale. Pallavicini è stato presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ( ANPdI) dopo Giovanni Dilda, dal 1998 al 2000.



«Enrico — hanno fatto sapere nelle scorse ore alcuni amici, tutti increduli e addolorati per la sua scomparsa — aveva iniziato a combattere con il male tre anni fa e non si è mai arreso, fino all’ultimo istante». «Tutti lo ricorderemo per la sua positività e simpatia. Ci mancherà molto in SkyTeam», si legge su un post comparso nelle scorse ore su Facebook. La salma è stata esposta nella camera mortuaria al San Camillo. I funerali si celebreranno questa mattina, a partire dalle 11, nella chiesa del San Camillo. Dopo la messa, la salma verrà accompagnata presso il cimitero di San Savino.

Su Facebook, Carolina Benedini ha ricordato l’ultima volta che Pallavicini è stato al Migliaro. «Queste sono le foto dell’ultima volta in cui sei stato in drop, dicembre 2021. Stavi male, facevi fatica a reggerti in piedi, ma a quell’aperitivo sotto al tendone, al freddo ma pur sempre in famiglia, non hai voluto rinunciare e senza saperlo ci hai fatto un regalo di valore inestimabile. Grazie per aver costruito la storia di Skyteam Cremona; grazie per le mille risate che ci hai fatto fare e grazie per averci fatto vedere come combatte un vero leone, a testa alta, senza mai lamentarti. Sarai per sempre parte di noi. Buon volo, amico e fratello d’aria. Sarai con noi in ogni salto».