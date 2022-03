Incroci critici e marciapiedi, via all’operazione sicurezza

CREMA - Pronti 180 mila euro complessivi, con cantieri al via entro due settimane, per mettere in sicurezza sei attraversamenti pedonali della città – dotandoli di illuminazione dedicata – e per abbattere le barriere architettoniche in otto vie. La spesa per l’amministrazione è equamente divisa. Partendo da quest’ultimo intervento, l’ente di piazza Duomo è prossimo all’individuazione dell’impresa incaricata dei lavori, che elimineranno gli ostacoli per chi si sposta in carrozzina, ma anche per coloro che hanno difficoltà di deambulazione. Operai impegnati nelle vie: Braguti, Cavalli, Stazione, Cremona, Zambellini, Cerioli, Del Macello, dove verranno rifatti i marciapiedi e realizzate delle rampe, più il percorso pedonale di via Bramante (zona Pierina) dove sarà rimesso a nuovo l’asfalto. Gli attraversamenti pedonali illuminati saranno realizzati nelle vie Enrico Martini e XI Febbraio. Sempre nel quartiere di San Bernardino, anche in via Brescia, all’incrocio con via XI Febbraio, le zebre saranno rese più visibili grazie alla luce artificiale.

«Attrezzare la città con dispositivi di moderazione della velocità e al miglioramento delle condizioni di visibilità serale e notturna è stata una costante degli ultimi anni – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi –: l’abbiamo fatto con l’installazione di dossi, la realizzazione di isole salvagente e di attraversamenti pedonali luminosi. Questi ultimi sono molto efficaci per segnalare la presenza dei pedoni e per una maggiore attenzione degli automobilisti in prossimità delle strisce orizzontali. È un’azione che riteniamo vada progressivamente alimentata con nuove installazioni all’altezza degli incroci più critici, come stiamo facendo in via Martini, via Brescia, via Mercato e via Stazione. È già in programma anche l’installazione di ulteriori dispositivi in viale Europa. Al contempo, stiamo implementando l’abbattimento delle barriere architettoniche stradali. Un impegno rilanciato ogni anno, a partire dal 2019, con stanziamenti costanti. La combinazione di questi due elementi renderà la viabilità pedonale cittadina più sicura».