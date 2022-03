Giornata mondiale del rene, Asst Crema oggi disponibile per consulenze

CREMA - Nel corso della Giornata Mondiale del Rene, il personale medico dell’unità operativa di nefrologia e dialisi dell’Asst Ospedale Maggiore di Crema si mette a disposizione telefonicamente dalle ore 11 alle ore 14, per rispondere a qualunque richiesta di informazione nel tentativo di aumentare la conoscenza di ciò che sono le malattie renali, nonché di proporre il percorso migliore e più semplice per la diagnosi precoce della malattia primitiva o secondaria.

«Ognuno di noi deve essere informato che è fondamentale condividere con il medico di fiducia informazioni riguardo la familiarità per diabete, ipertensione, malattie renali - recita un comunicato dell'Asst Crema riguardo l'iniziativa -, che un banale esame urine eseguito ogni anno può essere fondamentale come primo approccio alla diagnosi, che è fondamentale controllare saltuariamente (ad esempio in farmacia) la pressione arteriosa e segnalare i valori elevati al Medico di Medicina Generale».

«Il 10% della popolazione mondiale è affetta da malattia renale cronica (MRC) - continua - e oltre 2 milioni di persone nel mondo sono sottoposte a trattamenti dialitici o sono portatrici di un trapianto di rene. Una identificazione tempestiva e, se possibile, una cura appropriata per i pazienti interessati da patologia renale può e deve coincidere con una vita normale mantenendo il proprio ruolo e la propria funzione sociale con obiettivi e priorità».