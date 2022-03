«Candidati a confronto» al San Domenico alle ore 18

CREMA - «Serve un progetto per il territorio da studiare insieme», afferma Stefano Allegri, leader degli Industriali cremonesi; «Il mondo delle imprese ha bisogno di certezze», gli fa eco Marco Bressanelli, presidente della Libera Artigiani; «Senza dimenticare le connessioni tra città e mondo agricolo, perché il distretto cremasco riveste un ruolo baricentrico nel contesto del sistema agro-zootecnico più importante d’Europa», rileva Riccardo Crotti, presidente della Libera Agricoltori Cremonesi e di Confagricoltura Lombardia; naturalmente, in questa ottica la sfida è «puntare sulla formazione tecnica superiore», precisa Marcello Parma, presidente della Cna provinciale.

Le Associazioni di categoria hanno idee e richieste precise da fare alla politica, dalla quale sollecitano risposte e impegni chiari.

Su questi punti strategici pungoleranno i cinque candidati sindaco in corsa per la poltrona di sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Che sono (in rigoroso ordine alfabetico): Simone Beretta (indipendente), Fabio Bergamaschi (Centrosinistra), Maurizio Borghetti (Centrodestra), Manuel Draghetti (Movimento 5 Stelle) e Paolo Losco (Sinistra Unita).

AL SAN DOMENICO ALLE ORE 18.

Presidenti e candidati questa sera saranno protagonisti di «Candidati a confronto», la prima, vera, occasione per misurare idee e progetti sulla rotta verso le urne.

L’appuntamento è per le 18 al teatro San Domenico, con ingresso libero nel rispetto delle regole anti Covid (Green pass e mascherine Ffp2).

Il dibattito è organizzato dal magazine «Mondo Business» in collaborazione con il quotidiano «La Provincia di Cremona e Crema» e sarà coordinato da Marco Bencivenga, direttore del magazine e del quotidiano.