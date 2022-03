Covid: in Lombardia 6.497 nuovi casi e 9 decessi

CREMONA - Con 82.964 tamponi effettuati è di 6.497 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia - 245 in provincia di Cremona -, con un tasso di positività in calo al 7,8% (ieri era all’8,1%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 81) mentre è stabile nei reparti (821, come ieri). Sono 9 i decessi, nessuno a Cremona, che portano il totale da inizio pandemia a 38.831.

PRENOTABILE LA QUARTA DOSE.

Da domani, mercoledì 9 marzo, sarà possibile prenotare on line sul portale della Regione Lombardia la dose 'booster' per i cittadini immunocompromessi che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 4 mesi (120 giorni).

Come indicato dal commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo - ricorda la Regione in una nota - il primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose alle persone dai 12 anni di età sottoposte a trapianti di organi o con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi.

Queste persone possono già ricevere la dose 'booster' nei centri di riferimento delle strutture specialistiche presso le quali hanno già ricevuto la dose addizionale (in questo caso, saranno le aziende sanitarie stesse a provvedere alla chiamata diretta), recandosi nei centri vaccinali attivi sul territorio lombardo in accesso diretto, senza prenotazione, o ancora, da domani prenotandosi attraverso la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, cliccando su 'quarta dose - Cittadini trapiantati e immunocompromessì.