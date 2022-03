Monticelli, asinello in fuga sulla Padana Inferiore. Preso sano e salvo

MONTICELLI D'ONGINA - Carabinieri con il comandante maresciallo Alessandro Rigliaco e cittadini mobilitati per un asinello che verso le 14 è fuggito da una cascina e ha iniziato a girovagare lungo la Padana Inferiore nella zona di Monticelli. Essendo un pericolo anche per le auto in transito, sono stati diramati avvisi con invito all’attenzione. Si sono subito attivati anche i carabinieri della stazione locale, che alla fine, insieme ai proprietari, sono riusciti a tranquillizzare l’animale e a fermarlo all’altezza del distributore carburanti di via Quattrocase. Tutto è bene quel che finisce bene.