Addio al gommista Valerio Angelo Nevi, aveva 75 anni

CASALMAGGIORE - Profondo cordoglio per la scomparsa di Valerio Angelo Nevi, 75 anni. Originario di Quattrocase e stabilitosi poi a Casalbellotto, aveva messo in piedi l'azienda familiare di gommista dopo il matrimonio con Rossana, nel 1975. “Di carattere deciso e determinato - sottolinea una nota dell’Unità pastorale Beata Vergine delle Grazie - ha tenuto al passo con i tempi la sua attività, ma soprattutto ha tenuto i nervi saldi dopo la disgrazia che lo ha colpito nel 1997, quando una specie di ictus lo aveva debilitato e in parte paralizzato. Mai datosi per vinto, con la forza della fede ha testimoniato che la vita ha un valore smisurato e che la nostra esistenza può generare affetto, condivisione e cura anche quando le condizioni non sono le più desiderabili. La Comunità Cristiana porge i propri sentimenti di partecipazione alla moglie, a suo figlio e a tutti i familiari”. Il feretro giungerà in chiesa a Roncadello nel pomeriggio di oggi. In serata sarà recitato il rosario e domani pomeriggio si terranno le esequie. Nevi lascia, oltre alla moglie Rossana, il figlio Raffaele e il fratello Franco.