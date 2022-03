Amministrazione comunale in lutto, addio a Girolamo Orlandi

RIVAROLO MANTOVANO - Amministrazione comunale in lutto per la scomparsa a 66 anni, a seguito di malattia, di Girolamo Orlandi, consigliere comunale da due legislature tra le file della maggioranza. A darne l'annuncio il sindaco Massimiliano Galli. "È con infinita tristezza e profondo dolore che comunico la notizia della scomparsa del consigliere ed amico Girolamo Orlandi. Rivolgo le più sentite condoglianze alla mamma Natalina, alla moglie Bianca, ai figli Monia e Mirko, alle sorelle, alle nipoti ed ai parenti tutti. Vivi sono il ricordo del suo impegno e della sua dedizione nell'interesse generale della nostra comunità tra le file della maggioranza". Orlandi, in pensione da pochi anni, si era candidato nella lista 'Vivi Rivarolo vivi Cividale', venendo eletto grazie al numero di preferenze sia nel 2014 sia nel 2019.