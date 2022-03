Boom di nascite, in paese la cicogna è di casa

Per approfondire leggi anche:

MALAGNINO - È Malagnino il paese delle cicogne e dei bambini, tanto che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Losito sta organizzando la Festa della Vita, per celebrare e festeggiare tutti i nuovi nati del paese.

Il primo cittadino, con un pizzico di orgoglio infatti, snocciola i dati, senza dubbio da record, per un paese di 1.720 abitanti. Nel corso del 2021 infatti l’ufficio anagrafe ha registrato ben 20 nuovi nati a fronte del 2020 dove invece sono venuti al mondo solo 9 bebè.

«Siamo il paese delle nascite e della vita – spiega Losito – a differenza di quanto sta accadendo a livello nazionale, dove il trend dei fiocchi rosa e azzurri è in calo». La comunità infatti può contare su un buon numero di coppie giovani, che si sono spostate dalla città per comprarsi una villetta e costruirsi una propria famiglia. Inoltre in paese i servizi non mancano. C’è un polo scolastico, negozi che spaziano dall’alimentare, al parrucchiere, bar, pizzeria, farmacia, stazione ferroviaria, insomma le comodità non mancano.

In tarda primavere l’amministrazione comunale ha deciso di celebrare la giornata della vita e dedicare a tutti i nuovi nati degli ultimi tre anni una cinquantina di nuovi alberi che verranno collocati sul territorio comunale e dedicati proprio a loro, con un contrassegno. Per l’occasione verrà anche inaugurato un nuovo parco giochi.

E sempre per rendere omaggio a ogni nuova vita che viene alla luce, l’amministrazione ogni volta che nasce un bambino o una bambina lo rende pubblico, pubblicando sugli schermi posizionati di fronte al municipio e alla scuola il benvenuto con il nome del bebè e un cicogna che arriva ad ali spiegate.

GRANDE SENSIBILITA' NEI CONFRONTI DEL PAESE.

La sensibilità nei confronti dei bambini non si ferma qui. Il comune infatti ha posizionato alcuni cartelli nei quartieri residenziali in cui si invitano gli automobilisti a rallentare perché «in questo paese i bambini giocano anche per strada».

Il cartello che segnala i bimbi che giocano in strada

Nei piccoli centri, i bambini amano ancora giocare a palla o saltare la corda e girare i bicicletta per le vie del paese. Un modo per ritrovarsi, fare comunità, magari anche solo per trascorrere mezz’ora assieme con il compagno di scuola o il vicino di casa. E proprio per avvisare gli automobilisti della presenza dei bambini nelle zone residenziali è stata collocata questa nuova segnaletica che, oltre a suscitare curiosità, è stata anche apprezzata da molti cittadini.

Si tratta di cartelli di consiglio, sono equiparati a quelli pubblicitari e non contrastano con quanto previsto dal codice della strada poiché non occultano la visibilità ai mezzi in transito. In questo caso il suggerimento è nato da un paio di papà residenti in via Campo Longura, una zona del paese dove spesso è facile notare, specie nelle sere d’estate, i bambini girare tranquillamente in bicicletta o giocare a pallone.