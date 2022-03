Ucraina, Centinaio (Mipaaf): “Draghi intervenga per evitare una crisi alimentare globale”

ROMA - Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, ha convocato giovedì prossimo 10 marzo un tavolo sul grano alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina.

“Un’iniziativa necessaria nell’attuale contesto internazionale per confrontarsi con la filiera, che già prima dell’inizio del conflitto era in difficoltà a causa di preesistenti criticità, come l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia – evidenzia il sottosegretario Centinaio -. In questo quadro già molto difficile, è di queste ore la notizia che l’Ungheria, stato membro dell’Ue, ha vietato tutte le esportazioni di cereali con effetto immediato a causa dell'aumento dei prezzi causato dall'invasione russa in Ucraina. Una decisione unilaterale contraria al principio di libera circolazione delle merci. Chiediamo al premier Draghi di intervenire immediatamente a livello europeo per evitare che si verifichi una crisi alimentare globale che ci riporterebbe a tempi che pensavamo di non dover più rivivere. Oltre a un’impennata dei prezzi, senza iniziative tempestive si rischia una reale difficoltà di approvvigionamento di materie prime fondamentali”, conclude Centinaio.