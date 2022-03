Ladri al bar dello stadio: «Così la festa è rovinata»

PIADENA DRIZZONA - Un fatto negativo ed uno positivo per il Gruppo Sportivo Danilo Martelli, società sportiva con 72 anni di storia. Quello negativo è un furto che ha colpito il bar del campo sportivo. Quello positivo l’installazione di seggiolini, grigiorossi, donati dalla Unione Sportiva Cremonese. «Purtroppo abbiamo ricevuto visite», conferma il presidente Attilio Morelli, che ha scoperto il furto giovedì mattina. «Hanno forzato un finestrone e hanno messo a soqquadro un po’ tutto. Hanno rubato caramelle, salamelle, Chupa Chups, qualche bottiglia di vino e la cassetta contenente il fondo cassa, circa 150-200 euro. Hanno anche bevuto il caffè prima di andarsene. Abbiamo già presentato la denuncia ai carabinieri. Per fortuna siamo assicurati».

I 160 nuovi seggiolini donati dalla Cremonese Calcio

Sulla pagina Facebook, la società piadenese ha espresso un commento amaro: «La nostra società ha 72 anni di storia e non ci buttiamo a terra così facilmente, certo è che dopo tutti gli sforzi fatti nel periodo appena trascorso tra stop, rinvii, organizzazione, delusioni, sofferenze, la perdita di compagni viaggio, eccetera, ora dobbiamo fare i conti anche con la stupidità di chi non ha rispetto nemmeno per una società sportiva che vive e si fonda sul volontariato puro e sulla passione dei suoi sostenitori». Il bar intanto è stato sanificato e rimesso a posto. La novità positiva riguarda invece la tribuna del campo sportivo «Eraldo Borrini», che da ora sarà più comoda per chi vorrà venire a sostenere la Martelli. «La Unione Sportiva Cremonese ci ha donato 160 seggiolini, di colore grigiorosso, con cui abbiamo potuto migliorare i posti a sedere. Prima c’era solo la lamiera, adesso si sta decisamente più comodi. Un grazie alla Cremonese per questo graditissimo dono». A installare i seggiolini è stata una squadra formata da Franco Maffezzoni, Maurizio Orlandini, Iles Rocca e Luigi Uggeri, «capitanata dall'inossidabile e instancabile Riccardo Bianchera. Hanno eseguito un lavoro a regola d’arte», dice Morelli.