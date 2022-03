Addio a Franco Beranti, muore a 85 anni il fondatore del negozio di alimentari di via Azzo Porzio

CASALMAGGIORE - Profondo cordoglio a Casalmaggiore per la scomparsa di Franco Beranti, 85 anni, fondatore del negozio di alimentari di via Azzo Porzio, angolo via XX Settembre. Nato a Quattrocase il 27 ottobre 1936, Franco era una figura conosciutissima in città. “Il papà - ci dice il figlio Angelo - aveva iniziato a 12 anni a imparare l’arte della panificazione al forno Martinelli. Poi era stato anche a Mantova a lavorare e dopo il matrimonio con mia mamma Cesira, celebrato il 22 febbraio 1959, aveva aperto l’attività in proprio”.

Aveva rilevato la bottega che si trovava dall’altra parte della strada, per poi trasferirla all’angolo opposto, dov’è ora. Dal 2000 Franco e Cesira sono in pensione e l’attività è portata avanti dalla figlia Cosetta, “ma papà, fino a qualche anno fa ha sempre dato una mano - spiega Angelo -. Non ha più fatto il pane, quando ha aperto il negozio, ma ha continuato a produrre biscotti e torte”. Prodotti sempre molto apprezzati. Quando si sono diffusi i super e gli iper mercati, il negozio si è concentrato solo sugli alimentari, in particolare sulla salumeria: “Mio papà faceva stagionare i prosciutti crudi e preparava tutti gli altri salumi”.

Con una qualità riconosciuta e che si è fatta sempre apprezzare. “Era la sua vita, e non a caso papà ha continuato a collaborare anche dopo la pensione”. Un negozio che ha svolto anche una funzione sociale, perché tanti anni fa i clienti facevano segnare gli acquisti che anche quotidianamente facevano per poi saldare a fine mese. Una pratica pressoché impensabile al giorno d’oggi. Beranti lascia, oltre a moglie e figli, anche il fratello Mario. Le esequie si terranno domani mattina nella chiesa di San Leonardo, con sepoltura a Cappella.