Covid: in Lombardia ancora in calo ricoveri, 28 decessi

CREMONA - Con 85.660 tamponi effettuati, è di 5.746 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia - 232 a Cremona -, con una percentuale di positività in lieve diminuzione al 6,7% (ieri era al 6,8%).

Sono 97, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 1.007 quelli negli altri reparti (-45). Il numero di decessi è invece di 28, nessuno in provincia, che porta il totale da inizio pandemia a 38.631.

GREEN PASS IN LOMBARDIA.

«E' intenzione del Governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e il miglioramento della situazione epidemiologica consentirà di valutare la rimozione o l’allentamento delle restrizioni alla vita di cittadini e imprese». Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti rispondendo in Consiglio regionale a una interrogazione del Movimento 5 Stelle che chiedeva di prendere una posizione sull'abolizione delle limitazioni connesse allo stato di emergenza, in particolare quella del Green pass. «Al riguardo - ha spiegato Moratti - Regione Lombardia agirà, come sempre avvenuto, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della Salute».

SI TEMONO FOCOLAI DA GUERRA.

Sono sempre in calo i casi di Covid-19 in Italia, con una diminuzione dei nuovi contagi pari al 20% circa a settimana. Ma se nel nostro Paese la situazione continua a evidenziare segnali di miglioramento, preoccupa ora il quadro internazionale con la guerra in Ucraina che, secondo l'epidemiologo Cesare Cislaghi, potrebbe innescare nuovi focolai epidemici.