Cimitero, il sindaco: «Via quel giallo eccessivo dalla cappella di Drizzona»

PIADENA - «Via quel giallo eccessivo dalla cappella del cimitero di Drizzona». Il sindaco Matteo Priori annuncia che sono in fase di affidamento i lavori del progetto di messa in sicurezza, restauro conservativo e valorizzazione del cimitero storico di Drizzona.

«Per ora è finanziata solo una parte. Intanto elimineremo quel colore così stonato presente nel camposanto. Sarà sostituito con un beige, come il resto delle cappelle vicine. Inoltre si è anche verificata una caduta di calcinacci dal timpano della cappelletta e gli intonaci della muratura esterna e della facciata dello stesso edificio necessitano di un intervento di restauro conservativo. Sistemeremo inoltre il muro di cinta — sottolinea il sindaco —. Il progetto è stato affidato all’architetto Flavio Cassarino di Brescia. Abbiamo a disposizione un contributo di 20 mila euro dalla Regione e altri 2.400 euro li metteremo come Comune. Poi c’è un’altra parte, da 55 mila euro, per la riqualificazione globale del cimitero, non ancora finanziata, che ha comunque già ottenuto il via libera dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova. Adesso si tratta di reperire le risorse necessarie a portare avanti i lavori».

Nel quadro degli interventi previsti c’è anche la sistemazione del monumento ai Caduti che si trova nella parte vicina alla strada.

A proposito di cimiteri, Priori riferisce poi di un cambio di programma rispetto alla illuminazione del cimitero di San Paolo Ripa d’Oglio: «Inizialmente si pensava di realizzare un nuovo sistema, viste le carenze presenti, ma ora abbiamo deciso di procedere a ripristinare il funzionamento delle luci votive».