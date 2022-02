Consulta comunale dei giovani, Andrea Pilenga nuovo presidente

CREMA - Cambio della guardia ai vertici della consulta comunale dei giovani. Ieri sera in sala dei Ricevimenti del Comune si è tenuta l’assemblea che ha eletto il nuovo direttivo. Il presidente uscente Gaia Manzoni, non più candidabile essendo già stata nel consiglio per due mandati triennali, ha passato il testimone a Andrea Pilenga. Alcuni membri della consulta, riservata agli under 30, si sono collegati da remoto. Nel corso della serata sono stati votati i componenti del nuovo direttivo, formato da Adelio Capetti, che è stato nominato vicepresidente, Vanessa Quicano, Sofia Ogliari, Letizia Ferroni, Glauco Galantini, Francesco Pavesi e Gabriele Bianchi.

Il nuovo direttivo della Consulta comunale dei giovani di Crema

"Un grazie al presidente uscente Manzoni e a tutti i membri del direttivo che con grande passione e determinazione, malgrado la pandemia, sono riusciti a portare avanti tante iniziative per i giovani della città – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili Michele Gennuso intervenuto all’assemblea - un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti".