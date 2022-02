Algoritmo del cuore svelato dallo scienziato Quarteroni

RIPALTA CREMASCA - È stato riconosciuto come il primo matematico d’Italia e il 48° al mondo degli ultimi quarant’anni. Ma Alfio Quarteroni non si culla sugli allori ed è già proiettato alla prossima innovazione scientifica. Lo scienziato ripaltese si appresta infatti a dare un enorme contributo alla medicina, presentando a breve il primo cuore matematico. L’ennesimo riconoscimento alla sua brillantissima carriera lo ha comunque reso felice.

«Mi ha fatto molto piacere — è il commento del 69enne docente del Politecnico — perché è la prima volta che viene stilata una classifica di questo tipo. La società Research.com l’ha elaborata sulla base dei dati degli ultimi quattro decenni. In sostanza sono andati a vedere tutti gli scienziati nei vari ambiti — matematica, medicina, ingegneria, biologia, fisica — che hanno avuto il maggiore impatto. Tutti i ricercatori pubblicano i loro lavori su riviste internazionali; Research.com è andata a valutare quante volte questi lavori sono stati citati e quindi quali hanno avuto maggiore impatto e rilevanza. I database esistono da quarant’anni e in pratica è stata esaminata un'intera carriera. Nella classifica ci sono anche scienziati che sono già morti».

LA PAGELLA DEL MATEMATICO.

Nella pagella, il matematico è stato citato 38mila volte dagli altri ricercatori. Considerato il lasso di tempo e l'ambito di ricerca, il riconoscimento acquista ancor più valore.

«Si, è una cosa importante che mi gratifica - commenta Quarteroni - e che ripaga la passione, la dedizione e l'entusiasmo con i quali ho svolto il mio lavoro. La competizione è altissima; nella graduatoria, ci sono le migliori menti del pianeta».

Fermarsi a ricevere gli applausi, tuttavia, è un comportamento da star ma non certamente da scienziati. E infatti Quarteroni ha già in serbo una grossa novità. «Si tratta di un progetto finanziato dall'Unione Europea, al quale sto lavorando da quattro anni al Politecnico di Milano. È un lavoro sul cuore umano. Sto cercando di fare un modello matematico che riproduca il comportamento di questo organo, sulla base di equazioni matematiche. Il risultato può essere applicato su pazienti con malattie cardiovascolari. Serve a capire come funziona il cuore di una persona malata e a vedere quale tipo di intervento chirurgico o di terapia può risolvere il problema. È una scoperta molto utile. Non dimentichiamoci che il 30 per cento dei decessi avviene a causa di malattie cardiovascolari».

Docente al Politecnico di Milano, professore emerito al Politecnico di Losanna, dove ha lavorato per oltre vent'anni, Quarteroni è anche presidente della MoxOff, una società composta da matematici che cercano sviluppi in ambito industriale.

Dopo l’esperienza con Alinghi, la barca a vela svizzera da lui ottimizzata e vincitrice della Coppa America, la passione per lo sport è rimasta viva nel matematico ripaltese. «Ho inventato il Virtual coach, uno strumento che utilizzano gli allenatori di calcio di serie A e di pallavolo per capire lo sviluppo di una partita e per apportare correzioni alla loro squadra in tempo reale, modificando l'assetto. L’ha utilizzato la Nazionale italiana maschile di volley che ha vinto l'ultimo campionato europeo, lo scorso anno. È uno strumento che la Lega calcio di serie A ha adottato».

Con una mente sempre in fermento, Alfio Quarteroni guarda avanti verso nuove scoperte. «Il prossimo anno andrò in pensione dal Politecnico, ma ho già ricevuto altre proposte. Intanto, sto facendo un'analisi dei terremoti, ma mi hanno già cercato per altre cose».