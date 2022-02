L'ultimo addio ad Ambrogi: dolore e vicinanza della comunità

SONCINO - Questa mattina, in San Giacomo, la città ha salutato per l’ultima volta Giuseppe Ambrogi. L’imprenditore 70enne, vittima di un tragico incidente mentre si trovava nel suo allevamento, è stato sepolto nel camposanto di via Calcio. Grande dolore e vicinanza da parte di tutta la comunità. La riservatezza che ha mantenuto per tutta la vita, pur senza far mancare sorrisi e giovialità agli amici e la famiglia, l’ha contraddistinto anche nell’ultimo giorno. Sulle carte funerarie campeggia il nome e si ringraziano tutti, ma la foto non c’è. Non gli piaceva apparire o vantarsi, lui avrebbe voluto così. Così hanno voluto per profondo rispetto la moglie Rina, il fratello Fedele, la figlia Daniela e tutti i parenti.

Eppure, proprio quello sfuggire alle luci della ribalta gli è valso una stima e un’ammirazione tale che oggi, da via IV Novembre a via Tinelli, passando per piazza Garibaldi, s’è radunata una folla tale da riempire (pur col distanziamento obbligatorio) tutto il centro storico. Tanti amavano Pepi, tutti sono corsi a salutarlo un ultima volta.

Lacrime e commozione quando dal pulpito il parroco, don Giuseppe Nevi, ha ricordato la figura di Giobbe che ha sofferto ogni pena immaginabile, pur senza mai rifiutare Dio. Il monsignore ha invitato la famiglia, similmente, a rivolgersi al Signore per cercare conforto nella fede. Nella vita di Ambrogi l’arciprete vede l’analogia con Dio: «Giuseppe era un grande lavoratore e in tal senso è stato collaboratore di Dio che crea il mondo».

A sottrarre ad Ambrogi, stimato e conosciuto allevatore socio della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, l’ultimo soffio vitale è stata una piccola tromba d’aria che ha sradicato il tetto di un ufficio, scaraventandogli addosso la copertura del peso di diversi quintali. I soccorsi di colleghi, amici, famigliari, volontari e pompieri si sono rivelati infine vani, così come gli sforzi dei medici del Maggiore di Cremona. Resta il ricordo di un uomo buono, dedito alla famiglia, alla professione e innamorato del borgo.