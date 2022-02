Covid: in Lombardia 4.599 nuovi casi, 139 a Cremona

CREMONA - A fronte di 63.428 tamponi effettuati sono 4.599 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, 139 a Cremona, nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività del 7,2%.

Continua il calo dei pazienti ricoverati sia nei reparti ordinari (-9 per un totale di 1.187) sia in terapia intensiva (-7 per un totale di 103). Sono 50 le persone decedute per un totale di 38.518 morti dall’inizio della pandemia.

I DATI NELLE PROVINCE.

Per quanto riguarda le province Milano è la più colpita con 1.438 nuovi casi, di cui 628 in città, segue Brescia con 558 nuovi casi, Varese con 427, Monza e Brianza con 371, Bergamo con 312, Como con 272, Pavia con 262, Mantova con 259, Cremona con 139, Lecco con 118, Lodi con 103 e Sondrio con 87.

ALTEMS: SEGNALI POSITIVI NEL NORDOVEST.

La pandemia non è ancora sotto controllo in Italia: è infatti calata del 60% nelle ultime 4 settimane, oggetto di monitoraggio, la velocità di discesa dei nuovi casi di Covid. È quanto emerge dall’86/o Instant Report di Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica.

Il tasso di riduzione dell’incidenza dei nuovi contagi rallenta quindi il passo: in particolare il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nella settimana dal 26 gennaio al primo febbraio era 1.236 (-27% rispetto alla precedente settimana), nella settimana tra il 2 e l’8 febbraio era di 894 persone ogni 100.000 (-28%): è sceso a 604 ogni 100.000 nella settimana tra il 9 e il 15 (-33%), e a 488 per 100.000 nella settimana tra il 16 e il 22 di febbraio (-19%). Se si raffrontano la prima e la quarta settimana considerate, appunto, emerge un calo di più del 60% della velocità di discesa dei nuovi casi di Covid.

La tendenza, sottolinea il Report, è comunque variabile nelle diverse zone del paese. Dal Nordovest arrivano importanti segnali di miglioramento, secondo l’Indice Epidemico Composito (Iec) di Altems.

Le Regioni meno a rischio sono Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, almeno secondo un indice che tiene conto di cinque fattori impattanti l’andamento dell’epidemia (la proporzione dei nuovi positivi tra i testati, l’incidenza dei contagi, lo stress sulle terapie intensive, la mortalità e la proporzione di popolazione non vaccinata), mentre la Regione in cui il rallentamento dell’epidemia è più lento risulta essere la Regione Marche.