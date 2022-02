CASTELVETRO - Disagi all’incrocio fra la Padana Inferiore e la 588, a causa di un incidente in seguito al quale un mezzo pesante ha perso gasolio. Il carburante si è riversato sulla carreggiata ed è in corso un intervento di pulizia e bonifica. Impegnati pompieri, carabinieri di Monticelli, polizia locale, personale di Anas e operai comunali. Inevitabili i rallentamenti per il traffico in entrambe le direzioni.