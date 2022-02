Oltre 42 mila prestazioni mediche recuperate in Lombardia

CREMONA - Nel secondo semestre del 2021, in Lombardia sono stati recuperati 17.000 ricoveri per interventi chirurgici, di cui 4.000 in ortopedia e i 529.438 visite ambulatoriali, prestazioni che erano state rimandate a causa della pandemia. L’82% di queste è stato recuperato nell’ultimo trimestre dell’anno, da ottobre a dicembre. Gli ospedali di Cremona e Crema hanno fatto la loro parte, all’interno delle attività dell’Azienda tutela della salute Val Padana, che comprende anche l’Asst di Mantova. Nel secondo semestre 2021 sono state effettuate 42.418 prestazioni che erano state rinviate nei periodi precedenti.

«Un grandissimo lavoro di medici, infermieri e anestesisti a cui va rivolto il più sentito grazie – commenta Rosario Canino, direttore sanitario dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona –: consideriamo che questi risultati sono stati raggiunti nonostante, come ben sappiamo, già a fine novembre si cominciassero a palesare le avvisaglie della quarta ondata del Covid, poi esplosa a ridosso del periodo delle festività natalizie». Soddisfazione anche ai vertici dell’Asst di Crema, guidata dal direttore generale Ida Maria Ramponi. Del monitoraggio delle attività ambulatoriali e programmate, si occupa il manager sanitario Roberto Sfogliarini.

La nuova pressione sugli ospedali non ha comunque fermato le attività programmate. Dagli interventi chirurgici alle visite specialistiche. Dalla statistica sono ovviamente escluse le urgenze, che non sono mai state interrotte, nemmeno nei periodi più bui della pandemia che da ormai due anni risucchia energie al sistema sanitario provinciale, regionale e nazionale. I dati sulle prestazioni recuperate sono stati comunicati ieri da una nota della direzione generale Welfare della Regione. «Le specialistiche maggiormente coinvolte – spiegano da palazzo Lombardia – sono state: radiologia diagnostica (199.730 prestazioni recuperate), cardiologia (103.310) e medicina fisica della riabilitazione (38.509)». Il vicepresidente regionale e assessore al Welfare Letizia Moratti, aggiunge: «L'impatto della pandemia è stato molto pesante e dispendioso per la sanità lombarda, inoltre la campagna vaccinale, durante la quale sono state somministrate 23.300.000 mila dosi di vaccino, ha assorbito risorse e personale».

Il vicepresidente di Regione Lombardia ed Assessore al Welfare Letizia Moratti

Si è fatto ogni sforzo per garantire comunque la diagnostica: «In due anni di pandemia sono stati curati negli ospedali lombardi 160.000 pazienti per Covid, più di 8.000 nelle terapie intensive – prosegue Moratti –: adesso che il numero dei contagiati e dei ricoverati sta scendendo grazie al vaccino e la campagna vaccinale per la terza dose si avvia verso la fase conclusiva, l’obiettivo primario della Sanità lombarda e il mio impegno personale è lavorare alacremente per la riduzione delle liste d'attesa. Lo ritengo anche un tema di giustizia sociale, garantire a tutte le fasce sociali della popolazione un rapido accesso alla diagnostica, alla cura e a tutte le prestazioni che offre il servizio sanitario regionale». I dati forniti dalla Regione e relativi al territorio di competenza dell’Azienda tutela della salute Val Padana, parlano di oltre 17 mila prestazioni specialistiche di radiologia diagnostica recuperate nel secondo semestre 2021. Superata quota 9.300 per radiologia. Le altre specialità hanno registrato numeri molto inferiori: 2.748 per ortopedia, 1.835 per oculistica e 1.756 per pneumologia. Con l’anno nuovo e ormai superata la fase acuta della quarta ondata, la situazione è destinata a stabilizzarsi ulteriormente.